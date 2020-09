Angela, la donna del «Non ce n’è coviddi» passa all’incasso: fa il pieno di follower su Instagram in poche ore (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembreQuando è stata scritta la prima parola di questo articolo, l’account @Angelachianello real contava 80mila follower. Alla fine del pezzo, i seguaci del profilo Instagram avevano già superato quota 90mila. Un’ascesa che nemmeno i luminari del social media management sarebbero stati in grado di costruire con le proprie strategy. Come Angela Chianello, «mamma a tempo pieno» secondo la sua bio di Instagram, sia riuscita a diventare un’influencer in mezza giornata, resterà uno dei tanti misteri della rete. Il fatto che in quella rete ci siano incappate decine di migliaia di persone, conferma ancora una volta che la superficialità nell’utilizzo dei social può ... Leggi su open.online

