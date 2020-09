Angela Chianello, da Non ce n’è Coviddi a futuro da influencer? (Di lunedì 7 settembre 2020) L’ideatrice della frase “Non ce n’è Coviddi” è sbarcata su Instagram e ha raggiunto nel giro di un giorno più di 100mila followers: potrebbe diventare una nuova influencer Ieri, 6 settembre 2020, Angela Chianello, la signora divenuta popolare per la frase “Non ce n’è Coviddi“, ha aperto un account Instagram. Nel giro di un giorno l’account ha raggiunto più di 100mila followers. Un profilo che, ora, stando alle regole del social network, attrarrà l’attenzione di numerosi brands di vario tipo che cominceranno a proporre delle collaborazioni commerciali. Che la signora di Mondello abbia aperto questo profilo per diventare influencer? Chissà tutto è possibile, ma per ora ha ... Leggi su nonsolo.tv

giornalettismo : #AngelaChianello, la signora dell'intervista 'Buongiorno da #Mondello' (in cui ha affermato 'Non ce n'è #Coviddi')… - SiciliaTV : La signora Angela Chianello, diventata famosa per la frase “Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid” pronunciata a Monde… - Frances53221574 : @youngboomerbaby @unaimbecille Angela Chianello, io ho defollowato tutti quelli che io seguo e seguono lei - doveismysun : RT @blindforhalsey: in 12 ore Angela Chianello, la tipa di Mondello, ha fatto 102k followers. io veramente mi chiedo come fate ad avere il… - doveismysun : RT @weirdovery: SE SEGUITE ANGELA CHIANELLO SU INSTAGRAM VI UNFOLLOWOOO -