Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati? Un amico racconta la verità (Di lunedì 7 settembre 2020) I Damellis – ovvero Andrea Damante e Giulia De Lellis – si sono lasciati? Da settimane si rincorrono indiscrezioni di ogni tipo ma, nelle ultime ore, un amico della coppia decide di raccontare la verità. La quarantena sembrava avesse riportato la pace tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due, dopo un lungo periodo … L'articolo Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati? Un amico racconta la verità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

gracyphel : RT @photofyoo: una passa le giornate a diffondere body positivity e poi arrivano giulia de lellis ed andrea damante che denigrano tutte le… - infoitcultura : Giulia De Lellis conferma la rottura con Andrea Damante (FOTO) - infoitcultura : Giulia De Lellis conferma la rottura con Andrea Damante? Il gesto sospetto - phalangereegina : RT @atinybitsalty: Nel mondo abbiamo bisogno di più Chiara Ferragni e meno Giulia De Lellis e Andrea Damante - belevens_ : RT @photofyoo: una passa le giornate a diffondere body positivity e poi arrivano giulia de lellis ed andrea damante che denigrano tutte le… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci stanno riprovando? Tutto lascia pensare che dopo un mese di distanza la coppia abbia deciso di concedersi una seconda possibilità con una fuga romantica in montagn ...Non era ancora un' "esperta di tendenze", come recita la sua biografia professionale, ma già allora si divertiva a giocare con il look. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e delle sue foto da ragazza ...