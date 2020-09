Anche Marina Berlusconi positiva al coronavirus, ma sta bene (Di lunedì 7 settembre 2020) La presidente di Fininvest e di Mondadori, comunque, sta bene e lavora normalmente al telefono. Marina Berlusconi assieme alla sua famiglia si è isolata, in linea con le regole vigenti, nella propria abitazione milanese da quando, mercoledì scorso, il padre è risultato positivo Leggi su firenzepost

Corriere : Anche Marina Berlusconi positiva al Covid. «Sta bene e lavora» - Corriere : Anche Marina Berlusconi positiva al Covid. «Sta bene e lavora» - Agenzia_Ansa : E' morta all'ospedale di Massa anche la sorella di 14 anni della bambina di 3 deceduta stamani per la caduta di un… - larenait : #Covid Dopo alcuni test negativi, positiva la primogenita di #Berlusconi - demonqueenie : RT @mariomachille: Molti grandi quotidiani nazionali aprono le loro pagine online con la positività di Marina Berlusconi. Per Willy un rita… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Marina

Anche Marina Berlusconi risulta positiva al Coronavirus. Secondo quanto rivela l’ANSA, la primogenita dell’ex premier avrebbe effettuato vari tamponi in queste settimane, che sarebbero risultati sempr ...Situazione ore 9.15: Un forte temporale sta interessando Venezia dove gli accumuli raggiungono i 95mm in poco più di un'ora. Disagi e allagamenti in Liguria, in particolare a Genova dove è intenso il ...