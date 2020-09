Anche Marina Berlusconi positiva al coronavirus: «In isolamento con la sua famiglia» (Di lunedì 7 settembre 2020) Anche Marina Berlusconi è risultata positiva al coronavirus. Lo hanno confermato ambienti del gruppo Fininvest, di cui la primogenita di Silvio Berlusconi è presidente. Dunque, sale a tre il numero dei figli del Cav contagiati: la settima scorsa il test aveva dato esito positivo Anche per Barbara e per l’ultimogenito Luigi . Marina Berlusconi positiva al Covid Marina Berlusconi è risultata positiva all’ultimo dei tamponi fatti questo fine settimana. Sempre stando a quanto trapelato, la presidente di Fininvest sta bene e continua a lavorare, sebbene dall’isolamento in cui si trova nella propria casa insieme al ... Leggi su secoloditalia

Corriere : Anche Marina Berlusconi positiva al Covid. «Sta bene e lavora» - Corriere : Anche Marina Berlusconi positiva al Covid. «Sta bene e lavora» - Agenzia_Ansa : E' morta all'ospedale di Massa anche la sorella di 14 anni della bambina di 3 deceduta stamani per la caduta di un… - Tomas1374 : RT @CalcioFinanza: Covid, positiva anche Marina Berlusconi - GiancarloDeRisi : Marina Berlusconi positiva al Covid: 'Sta bene e lavora da casa'. La figlia del Cavaliere si trova in isolamento… -