“Amo ancora Eros Ramazzotti”, la sua ex spiazza tutti – Foto (Di lunedì 7 settembre 2020) Eros Ramazzotti, la sua ex arriva con una dichiarazione importante su di lui. Una frase che nessuno si aspettava Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più famosi al mondo. Seguitissimo, è un uomo abbastanza riservato, e non ama stare al centro del gossip. Fino ad ora due le donne che hanno segnato la sua … L'articolo “Amo ancora Eros Ramazzotti”, la sua ex spiazza tutti – Foto proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

MARCOCARTA85 : Dedico questi scatti alla mia amata terra di #Sardegna. Una regione umile, unica e ferita. Il mio augurio per te è… - Klaus_mik : ancora devo comprare il diario ma giuro che quando lo compro lo faccio, quindi rispondete grazie vi amo - _louiscuddles_ : @0gayvodka0 No amo, l'altra volta abbiamo perso perché gli altri hanno continuato a votare, i tweet e i retweet contano ancora come voto - cgxx178 : RT @misterj1995: Parliamo di after 2. Allora il primo era molto carino ma non tanto fedele al libro, invece il secondo ragazzi è meraviglio… - Angy20525974 : RT @Nello__Horan: @comeanimamai2 Si può ancora votare? Nel dubbio siete una certezza vi amo I vote Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) as… -

Ultime Notizie dalla rete : “Amo ancora Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera