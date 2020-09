Amadeus: “Il Festival di Sanremo senza pubblico? Mi rifiuto di farlo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Per Amadeus il Festival di Sanremo con il distanziamento sociale non si può fare: e scoppia il panico in RAI. La RAI non ha mai nemmeno preso in considerazione di non realizzare il Festival di Sanremo 2021. Del resto, per una serie di fortunate coincidenze, il Festival di Sanremo 2020 è stato l’ultimo grande evento mediatico italiano ad andare … L'articolo Amadeus: “Il Festival di Sanremo senza pubblico? Mi rifiuto di farlo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

IlContiAndrea : #Amadeus annuncia che i Big di #Sanremo2021 saranno svelati durante la finale delle selezioni per #SanremoGiovani i… - IlContiAndrea : #Amadeus “Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziat… - an12frnc : RT @GalantoMassimo: Come ovvio che fosse (e Amadeus che ogni volta che parla fa un casino): +++SANREMO: COLETTA, 'GARANTISCO CHE IL FESTI… - RecensiamoMusic : #Sanremo2021 rimandato? Il suo destino dipende da noi, non da Amadeus - acidainside : RT @andreastabene_: Io che cortesemente spiego ad Amadeus che il festival si farà -

