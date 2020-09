Altroconsumo: “I.A. grande potenziale, conosciuto bene solo da 1 italiano su 10” (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set. (Adnkronos) – I sistemi di intelligenza artificiale fanno già parte della nostra vita ma non molti ne sono a conoscenza. Dall’indagine realizzata da Altroconsumo pubblicata su Inchieste di ottobre e altre 9 organizzazioni del Beuc (Bureau Européen des Unions des Consommateurs), emerge che solo l’11% della popolazione è ben informato mentre il 17% non ha mai sentito nominare l’argomento. Il 73% degli individui ha avuto a che fare con contenuti consigliati sui social, il 71% con motori di ricerca di immagini, il 70% con assistenti vocali.L’informazione in questo ambito è un tema di cruciale importanza, soprattutto per la comprensione di questi sistemi. Se si tiene conto del fatto che il 46% degli italiani non è mai stato informato riguardo agli algoritmi su cui si basano ... Leggi su calcioweb.eu

Altroconsumo Finanza: “Biver Banca e Banca di Asti tra le banche più solide in Italia”

Biver Banca e Banca di Asti sono tra le banche più solide in Italia. Lo dice la classifica annuale pubblicata da Altroconsumo Finanza che attribuisce cinque stelle (il massimo del punteggio) alle banc ...

