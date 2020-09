Alla scoperta del Golfo di Kutch, la costa occidentale dell’India vista dallo Spazio [FOTO] (Di lunedì 7 settembre 2020) La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sul Golfo di Kutch – noto anche come Golfo di Kachchh – una insenatura del Mare Arabico, lungo la costa occidentale dell’India. Il Golfo di Kutch separa la regione di Kutch e la penisola di Kathiawar, nello Stato del Gujarat. Allungandosi verso est per circa 150 km, il Golfo varia in larghezza dai 15 e 65 km circa. La zona è rinomata per le maree quotidiane estreme che spesso coprono le aree più basse – che comprendono reticoli di ruscelli, zone umide e pianure tidali alluvionali nella regione interna. Il Gujarat è lo stato maggior produttore di sale in India. Alcuni dei rettangoli bianchi che si vedono sparsi nell’immagine sono bacini di ... Leggi su meteoweb.eu

RaiTre : Alla scoperta della Nuova Zelanda con @OfficialTozzi e di un pianeta che vive, il nostro. #SapiensDoc, tra poco su… - inLOMBARDIA : Non rinunciare agli ultimi scampoli d’estate: pedala lungo il Po alla scoperta della Spiaggia della Luna e respira… - museiincomune : Dal 5 al 27 settembre “Il Cosmo al #CircoMassimo”: 4 serate a tema alla scoperta dei significati astronomici e dei… - theiaisos : RT @theiaisos: Ogni scoperta viene fatta più di una volta e mai tutta quanta insieme. Introduzione alla psicoanalisi - Freud . If dreams… - gecco7 : RT @verbanonews: New post: Alla scoperta del Sentiero delle Erbe di San Quirico -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta Alla scoperta di Milano sul trenino che va dalla periferia al centro, tra vecchi quartieri e grattacieli Corriere della Sera Riparte Costa Crociere e all’insegna della scoperta dell’Italia

L’estate è agli sgoccioli ma la voglia di viaggiare continua a farsi sempre più forte. E a tal proposito una buona notizia arriva da Costa Crociere, compagnia di navigazione italiana, che ritorna a na ...

Ai Bagni Misteriosi "Mystery Train. Un viaggio nell'immaginario americano"

L'8 settembre alle 21.30 ai Bagni Misteriosi va in scena Mystery Train. Un viaggio nell'immaginario americano. Libertà, frontiera, industria, solitudine… il treno è stato una straordinaria metafora de ...

L’estate è agli sgoccioli ma la voglia di viaggiare continua a farsi sempre più forte. E a tal proposito una buona notizia arriva da Costa Crociere, compagnia di navigazione italiana, che ritorna a na ...L'8 settembre alle 21.30 ai Bagni Misteriosi va in scena Mystery Train. Un viaggio nell'immaginario americano. Libertà, frontiera, industria, solitudine… il treno è stato una straordinaria metafora de ...