Alla firma il nuovo Dpcm. La guardia resta alta. Prove di riaperture delle scuole. La Spagna supera 500mila casi (Di lunedì 7 settembre 2020) Il provvedimento mantiene in vigore le misure di contenimento contro i rischi di una ripresa dell'epidemia. Oggi Prove generali di riapertura delle scuole in Alto Adige, lunedì tutti gli altri. ... Leggi su tg.la7

ZZiliani : Geniale progetto in casa Juve. L’idea è sbarazzarsi di Higuain con minusvalenza in bilancio di 18 milioni e ricca b… - GruppoCDP : CDP ha dato il via libera alla firma della lettera di intenti con #TIM Spa finalizzata a dar vita alla società dell… - PaolaPisano_Min : Complimenti a @LepidaScpA e alla @RegioneER ancora una vota in prima linea nella transizione al digitale. - arsvare : App per inserire la firma in un video? Non ne sto trovando una che rimuova il watermark senza passare alla versione… - daibax : Adesioni alla Shitstorm per il primo brand che sponsorizzerà la signora di Mondello. - Firma la petizione!… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla firma Ippodromi associati: 'Blocco partenti fino alla firma del contratto 2020' GiocoNews.it Nuovo Dcpm: prorogherà le norme anti Covid fino al 7 ottobre

Saranno prorogate fino al 7 ottobre le misure anticovid nel Dpcm che dovrà essere firmato questa sera. A quanto si apprende, infatti, le norme non possono essere prorogate per più di un mese. "Nel Dpc ...

Coronavirus, nuovo Dpcm fino al 7 ottobre. "Stadi e discoteche restano chiusi"

Il nuovo Dpcm, alla firma questa sera a Palazzo Chigi, proroga di altri 30 giorni, e dunque fino al 7 ottobre le norme anti-Covid. A confermarlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine d ...

Saranno prorogate fino al 7 ottobre le misure anticovid nel Dpcm che dovrà essere firmato questa sera. A quanto si apprende, infatti, le norme non possono essere prorogate per più di un mese. "Nel Dpc ...Il nuovo Dpcm, alla firma questa sera a Palazzo Chigi, proroga di altri 30 giorni, e dunque fino al 7 ottobre le norme anti-Covid. A confermarlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine d ...