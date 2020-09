Alien, Ridley Scott conferma che il nuovo capitolo è in lavorazione (Di lunedì 7 settembre 2020) Ci sono alcune saghe cinematografiche indimenticabili, che probabilmente continueranno ad affascinare il pubblico ancora a lungo. Alien, il capolavoro fantascientifico di Ridley Scott, è sicuramente un esempio. Il regista britannico, durante un’intervista, ha confermato che un nuovo capitolo arriverà presto. Poche settimane fa, era apparsa la foto della copertina della sceneggiatura di Alien 5, il nuovo capitolo della saga. La domanda che circolava tra i fan era principalmente una: si tratterà di un sequel o di un prequel? Ridley Scott potrebbe aver risposto a questa domanda. Secondo il cineasta, Alien: Covenant e Prometheus (due prequel) hanno funzionato ... Leggi su optimagazine

Ridley Scott è stato recentemente intervistato da Forbes, fin qui nulla di trascendentale se non fosse che uno degli argomenti di discussione sia stato il destino del franchise Alien. In molti si chie ...Nonostante la nuova serie di film prequel di Alien non sia stata per così dire entusiasmante, bisognerà pur dare un finale adeguato alla trilogia, e ora grazie ad un'intervista con Forbes del regista ...