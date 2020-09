Alex Zanardi, Pancalli: “la moglie mi ha confessato come sta il mio campione” (Di lunedì 7 settembre 2020) Notizie sulle condizioni di Alex Zanardi arrivano dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. “Sta lottando al massimo”. Alex Zanardi, foto gettyUn’unica certezza per ora: Alex Zanardi è aggrappato alla vita più che mai e non ha nessuna intenzione di perdere la presa, di arrendersi. Il San Raffaele di Milano non aggiorna da tempo sulle condizioni del campione, ma c’è chi le informazioni le ha lo stesso, quotidianamente. E’ il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, che ogni giorno sente al telefono la moglie Daniela, la moglie di Alex, e anche se non vuole scendere troppo nei particolari per ... Leggi su chenews

