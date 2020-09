Alessia Bonari a Venezia, l’infermiera simbolo della lotta al Covid sul red carpet (Di lunedì 7 settembre 2020) Alessia Bonari è alla festa del Cinema per ricevere il premio “personaggio dell’anno”. Bellissima e sensuale è fotografata da tutti Visualizza questo post su Instagram Sono i un’infermiera e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria. Ho paura anche io, ma non di andare a fare la spesa, ho paura … L'articolo Alessia Bonari a Venezia, l’infermiera simbolo della lotta al Covid sul red carpet proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

