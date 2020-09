Alessandria, trovato senza vita in una villetta: hanno tentato di dargli fuoco (Di lunedì 7 settembre 2020) Ad Alessandria un uomo è stato trovato senza vita in una villetta di Monferrato. Sul posto è ancora presente la scientifica per effettuare gli ultimi rilievi. Ad Alessandria, in una villa che si trova a Monferrato, è stato trovato il cadavere di un uomo di 60 anni. Gli inquirenti hanno trovato sul corpo dei segni … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

TgrRai : È stato identificato l'uomo trovato morto nella sua abitazione di Casale Monferrato, #Alessandria. Per gli inquiren… - LaStampa : Sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Casale Monferrato. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Trovato corpo senza vita in villa dell'Alessandrino: ipotesi omicidio - SkyTG24 : Trovato corpo senza vita in villa dell'Alessandrino: ipotesi omicidio - fabbri333 : Orrore a Casale Monferrato, uccidono un uomo e tentano di bruciare il cadavere -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandria trovato Alessandria, trovato senza vita in una villetta: hanno tentato di dargli fuoco Inews24 Casale Monferrato, 61enne trovato morto nella sua villetta. «È stato ucciso». Ascoltati moglie e figlio

Il corpo è carbonizzato, forse un tentativo di disfarsi del cadavere. Il procuratore di Vercelli: «Indagini a tutto campo ma quasi sicuramente è un delitto» ...

Svolta nell’omicidio di Casale: il figlio di 23 anni confessa

CASALE – A meno di 24 ore dopo la tragica scoperta la Squadra Investigativa della Polizia di Casale e la Squadra Mobile della Questura di Alessandria sono riuscite a ricostruire quanto avvenuto nella ...

Il corpo è carbonizzato, forse un tentativo di disfarsi del cadavere. Il procuratore di Vercelli: «Indagini a tutto campo ma quasi sicuramente è un delitto» ...CASALE – A meno di 24 ore dopo la tragica scoperta la Squadra Investigativa della Polizia di Casale e la Squadra Mobile della Questura di Alessandria sono riuscite a ricostruire quanto avvenuto nella ...