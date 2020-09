Alberti nuovo coordinatore campano di Rivoluzione animalista (Di lunedì 7 settembre 2020) Il segretario nazionale di Rivoluzione animalista, Gabriella Caramanica nomina Alberto Alberti nuovo coordinatore regionale della Campania. Nella nota diffusa dal movimento si legge: “animalista sempre in prima linea, uomo competente e capace, guardia zoofila e venatoria, Alberti da anni si occupa con dedizione e impegno della tutela dei diritti animali”. “Siamo veramente onorati di avere nella nostra squadra una persona seria e professionale come Alberto Alberti- afferma Gabriella Caramanica – che si è messa subito a disposizione del nostro partito. Un impegno forte e storico che sono convinta continuerà proficuamente anche con noi: servirà anche il suo contributo per combattere le piaghe illegali che ... Leggi su ildenaro

