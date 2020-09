Al via Cantica 21, il progetto statale per portare Dante e l’arte italiana nel mondo. E aiutare i giovani creativi italiani a farsi conoscere (Di lunedì 7 settembre 2020) “Cantica” come il termine adoperato da Dante per suddividere la sua Commedia. “Ventuno” come l’anno in cui verrà celebrato il 700esimo anniversario dalla morte del poeta. È il nome scelto da Maeci e Mibact per la grande mostra d’arte contemporanea diffusa nel mondo, con una sezione speciale dedicata a Dante Alighieri. L’anno Dantesco si è aperto domenica con le celebrazioni a Ravenna, a cui ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante le quali è stata riaperta la tomba del poeta. E proprio da Dante e dalla sua eredità artistica nasce il nuovo progetto e concorso pubblico del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e del ... Leggi su ilfattoquotidiano

Roma, 7 set. (askanews) - Ed è proprio al Poeta che si lega l'identità visiva di Cantica21, a cura dello studio creativo milanese Leftloft. Il nome del progetto si rifà alla Commedia e a un movimento ...

RAVENNA – Per entrare nelle celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri si comincia da un gesto significativo e simbolico, nella città che con orgoglio ospita le spogli ...

