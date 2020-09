Agricoltura, la Bellanova al Consorzio della Mozzarella dop: “Caporalato è mafia” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti Caserta – “Il caporalato è mafia, per questo siamo intervenuti con la norma sulla regolarizzazione che oggi viene definita ‘norma Bellanova”, e di cui vado orgogliosa. Per me dignità vuol dire ricoscere a persone prima sfruttate e sottomesse un’identità, diritti e doveri, e alle imprese il diritto di lavorare nella regolarità, altri rispondono ad altri input, quelli della mafia”. Lo ha affermato il Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova in visita a Caserta al Consorzio di Tutela della Mozzarella di bufala campana dop, dove ha fatto tappa nell’ambito di un tour tenuto in aziende agricole del Casertano; ad accompagnarla il candidato per Italia Viva al ... Leggi su anteprima24

assaloni : RT @valitutto67: @ivanscalfarotto @fabiospes1 @TeresaBellanova La Bellanova da uomo di sinistra è una che ha sbagliato ministero. Di peggio… - vocedelpatriota : Agricoltura. Calandrini (FdI): Bellanova dimostri attenzione non solo per regolarizzazione immigrati. - fabio_palazzi : @matteorenzi @TeresaBellanova Con la grandissima sanatoria della Bellanova avete salvato l'agricoltura italiana. Splendidi!!! - infoitinterno : Bellanova ad Albenga: “Qui agricoltura d’eccellenza, i fiori ingauni parlano all’Italia e al mondo” - AlbengaCorsara : Confagricoltura Liguria incontra la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova: -