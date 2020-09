Agorà, nuova edizione con Luisella Costamagna: prima puntata del 7 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Agorà riparte con l'undicesima edizione e volta pagina con una nuova conduttrice al comando. Dopo Andrea Vianello, Gerardo Greco e Serena Bortone, da oggi lunedì 7 settembre sarà Luisella Costamagna a raccontare l'Italia giorno per giorno. I fatti della politica, la cronaca più attuale, le esigenze del territorio e un pizzico di costume saranno, come sempre, il sale del programma.Analisti, esperti, giornalisti e politici si alterneranno come sempre in studio e in collegamento per spiegare che via sta prendendo il nostro paese. Come sempre l'angolo del moviolone, guidato da Marco Carrara dalla postazione social e breaking news, si insinuerà nel dibattito in studio per proporre spunti ai temi che si tratteranno durante le dirette. Agorà: dove ... Leggi su blogo

agorarai : 'Siamo nel nuovo studio di Agorà con le prove, vi aspetto lunedì: tanti temi, tanti ospiti, tanti cose di cui parla… - toysblogit : Agorà, nuova edizione con Luisella Costamagna: prima puntata del 7 settembre 2020 - Stefano47510568 : RT @agorarai: 'Siamo nel nuovo studio di Agorà con le prove, vi aspetto lunedì: tanti temi, tanti ospiti, tanti cose di cui parlare... Anch… - MikeleLav : RT @agorarai: 'Siamo nel nuovo studio di Agorà con le prove, vi aspetto lunedì: tanti temi, tanti ospiti, tanti cose di cui parlare... Anch… - SerieTvserie : Agorà, nuova edizione con Luisella Costamagna: prima puntata del 7 settembre 2020 -

