"Aggredito da Beppe Grillo". Il giornalista di Dritto e Rovescio in ospedale (Di lunedì 7 settembre 2020) Lui ha provato a fare delle domande ma il comico non l'avrebbe presa bene. "Beppe Grillo mi ha Aggredito" ha denunciato Francesco Selvi, giornalista di “Dritto e Rovescio”, il talk show in onda su Rete 4. Tutto sarebbe accaduto in uno stabilimento balneare di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno. L'accaduto è stato reso noto da Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana (Ast), d'intesa con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi). «Gli organismi dirigenti dell'Ast si stringono solidali e indignati al collega», ha scritto Bennucci in una nota. Francesco Selvi ha raccontato che Beppe Grillo prima ha provato a prendergli il cellulare, poi lo ha ... Leggi su iltempo

