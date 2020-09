Afragola, tre nuovi positivi al covid: rientravano da fuori regione (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – Il Dipartimento di prevenzione ASL 2 Napoli Nord ha comunicato a Claudio Grillo, sindaco di Afragola, che in città sono stati registrati tre nuovi casi di coronavirus. Ad informare la cittadinanza è lo stesso primo cittadino, che spiega: “I tre contagiati sono tutti rientrati da fuori regione e sono asintomatici. Due di essi sono presso le famiglie mentre il terzo sta effettuando la quarantena presso un altro comune della Campania. Questo dato porta a 24 gli afragolesi coinvolti in questa seconda fase del Coronavirus”. “Il lento e costante aumento del numero dei contagiati deve spingere – continua Grillo – a non abbassare la guardia in questa fase delicata dell’epidemia. In questo momento ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : #Coronavirus ad Afragola, tre nuovi positivi: l'annuncio del sindaco Grillo - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, tre nuovi positivi ad Afragola. Il sindaco: 'Rientri da fuori regione' - Ori254 : @Italian61759465 @GiorgiaMeloni Ti stai sbagliando con il sindaco di #fratelliditalia Ruba vestiti e scarpe per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Afragola tre Coronavirus, tre nuovi positivi ad Afragola. Il sindaco: "Rientri da fuori regione" NapoliToday Coronavirus, tre nuovi positivi ad Afragola. Il sindaco: "Rientri da fuori regione"

Altri tre cittadini sono stati contagiati dal Coronavirus ad Afragola. È stato il Dipartimento di prevenzione ASL 2 Napoli Nord a comunicarlo al primo cittadino Claudio Grillo, che ha riportato la not ...

Drammatico incidente in autostrada, c’è un morto: coinvolti anche 3 bambini

Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica 6 settembre sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Un sinistro ha coinvolto due auto e un mezzo pesante al km 711, nel tratto compreso tra Caianello e Ca ...

Altri tre cittadini sono stati contagiati dal Coronavirus ad Afragola. È stato il Dipartimento di prevenzione ASL 2 Napoli Nord a comunicarlo al primo cittadino Claudio Grillo, che ha riportato la not ...Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica 6 settembre sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Un sinistro ha coinvolto due auto e un mezzo pesante al km 711, nel tratto compreso tra Caianello e Ca ...