Adriana Volpe si confessa e parla del rapporto con il marito (Di lunedì 7 settembre 2020) Adriana Volpe sta vivendo un momento molto speciale. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 4, la bella conduttrice originaria di Trento ha avuto modo di iniziare un'esperienza meravigliosa: la conduzione di Ogni Mattina, la trasmissione di Tv8 che la vede al fianco di Alessio Viola. La ex compagna di viaggio di Giancarlo Magalli si è recentemente confessata nel corso di un'intervista a Visto parlando, tra le altre cose, anche del periodo trascorso nel loft di Cinecittà. È stata un'esperienza pazzesca. Continuerò a dire grazie a Mediaset, agli autori e a tutto il sistema del GF perché ho vissuto un'esperienza forte, unica che mi ha dato l'opportunità di farmi vedere per quella che sono. Mi ha messo a nudo. In questo programma ...

