Addio Parigi: la figlia di Totò Riina rinuncia a cambiare vita in Francia (Di lunedì 7 settembre 2020) Lucia Riina, l’ultima dei quattro figli del boss Totò Riina, torna a Corleone. Svanito il sogno di cambiare vita a Parigi: il suo ristorante è costretto a chiudere. Lucia Riina, 40 anni, è la figlia più piccola di Totò Riina, il famigerato boss corleonense morto in carcere nel 2017, dove era finito dopo ben 24 … L'articolo Addio Parigi: la figlia di Totò Riina rinuncia a cambiare vita in Francia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

