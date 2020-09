Addio al Millefoglie di Cavalletti, chiude la storica pasticceria romana (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – Addio al Millefoglie di Cavalletti. Il celeberrimo dolce a tre piani farcito di crema chantilly aromatizzata al Marsala, divenuto famoso nel mondo fin dal 1951 quando a Roma aprì la pasticceria Cavalletti in via Nemorense (la leggenda narra che ogni anno anche la Regina Elisabetta se lo facesse spedire a Buckingham Palace) scompare per sempre. Leggi su dire

