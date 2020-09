Achille Lauro annuncia la rivisitazione di 1969 con il duetto con Fiorella Mannoia e nuovi singoli (Di lunedì 7 settembre 2020) Achille Lauro annuncia la rivisitazione di 1969, con l’aggiunta di nuovi singoli e del duetto che ha presentato all’Arena di Verona con Fiorella Mannoia. Il disco era stato rilasciato nel 2019 a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo con Rolls Royce. Come annunciato dall’artista sui suoi canali social, alla tracklist originale si aggiunge Me Ne Frego, brano in gara al Festival di Sanremo 2020 con Boss Doms e Maleducata, prossimo singolo inedito che farà anche da colonna sonora a Baby 3, in onda su Netflix nelle prossime settimane. Nella lista della canzoni che saranno presenti in 1969 – Achille Idol Rebirth ci ... Leggi su optimagazine

L'album del 2019 (qui la nostra digital cover ispirata a Hendrix) sarà arricchito dal nuovo singolo Maleducata, che uscirà il 17 settembre ed è contenuto nella colonna sonora della serie Baby 3

