Acerbi alza la voce e spaventa la Lazio | Se vanno avanti così | non rinnoverò!

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, nel corso della sua ultima conferenza stampa, ha parlato del rinnovo del suo contratto con i biancocelesti.

Francesco Acerbi tuona contro la Lazio dal ritiro della Nazionale. Al difensore biancoceleste non sarebbero piaciute alcune uscite circa il suo rinnovo contrattuale con relativo adeguamento dell’ingag ...

Italia Bosnia: cosa è mancato alla squadra di Mancini per la vittoria

L’Italia di Mancini non è andata oltre il pareggio contro la Bosnia. Sono mancate lucidità e qualità negli ultimi metri L’Italia di Mancini interrompe la propria striscia di vittorie (11) in una gara ...

