A Torino suonano le prime campanelle (Di lunedì 7 settembre 2020) L’inizio ufficiale dell’anno scolastico sarà lunedì prossimo, 14 settembre, ma alcune scuole torinesi hanno anticipato il ritorno tra i banchi dopo quasi sette mesi di stop tra lockdown e pausa estiva. È il caso dell’istituto Nigra che in realtà ogni anno anticipa di qualche giorno la prima campanella e che nonostante le normative anti-Covid non ha rinunciato alla tradizione: “Avevamo il dovere di ripartire e abbiamo lavorato tanto per garantire la sicurezza. Agli alunni dico grazie di essere tornati. Abbiamo scelto di far arrivare per primi i ragazzi delle Medie, oggi le prime”, afferma il preside Maurizio Tomeo. “C’è tanta emozione, c’è voglia di ricominciare, ma anche un po’ di paura – aggiunge la vicaria, Maria Cristina Rosso -. Stamattina abbiamo ... Leggi su nuovasocieta

