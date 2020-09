"A me preme sapere solo una cosa: ma che c***o...". Feltri a valanga su De Luca (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente della Campania, il dem Vincenzo De Luca, è indagato dalla Procura di Napoli. Le ipotesi di reato sono falso e truffa. Secondo l'accusa, il governatore avrebbe favorito i suoi quattro vigili-autisti di Salerno, che sarebbero stati "promossi" in Regione a membri dello staff. A loro sarebbe stato assegnato il ruolo di addetti o responsabili di segreteria. A commentare la notizia data da Repubblica, tra gli altri, anche il direttore di Libero Vittorio Feltri, che su Twitter ha scritto: "Il governatore della Campania, De Luca, indagato per aver favorito i suoi 4 autisti. A me preme sapere che cazzo se ne facesse di quattro autisti". De Luca ha risposto alla notizia dell'indagine con un post su Facebook, nel quale dice che ne era a ... Leggi su liberoquotidiano

Mania48Mania53 : RT @vfeltri: Il governatore della Campania, De Luca, indagato per aver favorito i suoi 4 autisti. A me preme sapere che cazzo se ne facesse… - CorbelliFranco : RT @vfeltri: Il governatore della Campania, De Luca, indagato per aver favorito i suoi 4 autisti. A me preme sapere che cazzo se ne facesse… - CarmineChiola : RT @vfeltri: Il governatore della Campania, De Luca, indagato per aver favorito i suoi 4 autisti. A me preme sapere che cazzo se ne facesse… - giotim2 : RT @vfeltri: Il governatore della Campania, De Luca, indagato per aver favorito i suoi 4 autisti. A me preme sapere che cazzo se ne facesse… - Stelvio30722279 : RT @vfeltri: Il governatore della Campania, De Luca, indagato per aver favorito i suoi 4 autisti. A me preme sapere che cazzo se ne facesse… -

Ultime Notizie dalla rete : preme sapere De Luca indagato per aver favorito quattro autisti. Arriva il pungente commento di Feltri AreaNapoli.it De Luca indagato per aver favorito quattro autisti. Arriva il pungente commento di Feltri

Vittorio Feltri ha commentato la notizia per la quale Vincenzo De Luca sarebbe indagato per aver favorito suoi quattro autisti. Vincenzo De Luca a pochi giorni dalle elezioni regionali deve affrontare ...

“Riaprire in sicurezza le scuole”

“Da candidata alle elezioni regionali mi preme intervenire sul tema che merita ampio spazio relativo all’emergenza Covid, al cosiddetto rilancio e a quello che tutti abbiamo vissuto, tra bonus, pallia ...

Vittorio Feltri ha commentato la notizia per la quale Vincenzo De Luca sarebbe indagato per aver favorito suoi quattro autisti. Vincenzo De Luca a pochi giorni dalle elezioni regionali deve affrontare ...“Da candidata alle elezioni regionali mi preme intervenire sul tema che merita ampio spazio relativo all’emergenza Covid, al cosiddetto rilancio e a quello che tutti abbiamo vissuto, tra bonus, pallia ...