A Copenhagen ha aperto il museo della felicità (Di lunedì 7 settembre 2020) L’ingresso del museo dedicato alla felicità (foto: www.facebook.com/thehappinessmuseumcph/)Probabilmente, non esiste una scienza esatta della felicità. Ma di certo la scienza, negli ultimi anni, si è interessata sempre più a questo prezioso stato d’animo, misurandone standard e livelli nei diversi angoli del globo. E producendo, per esempio, classifiche annuali dei paesi più sorridenti al mondo, che vedono fisse ai primi posti le nazioni del Nord Europa. Proprio in Danimarca, per l’esattezza a Copenhagen, è nato il primo museo dedicato alla felicità, appunto. Non immaginate un labirinto di stanze piene di unicorni, zucchero filato e teneri gattini da coccolare: la felicità, in questo “piccolo museo dedicato alle grandi ... Leggi su wired

