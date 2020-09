21enne morto massacrato di botte, l’hotel dove lavorava Willy lancia una raccolta fondi (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Hotel degli Amici, dove Willy – il ragazzo di 21 anni brutalmente ucciso a Colleferro – lavorava come aiuto cuoco ha avviato una raccolta fondi destinata alla famiglia del giovane. Leggi anche: Colleferro, ecco chi sono i quattro arrestati per l’omicidio del giovane Willy Monteiro “Buongiorno amici, vorremmo aiutare in modo concreto la famiglia di Willy. Stiamo in contatto con i Comuni locali e stiamo cercando di coinvolgere tutti gli organi di stampa ed i canali televisivi che ci stanno contattando in queste ore, per avviare una raccolta fondi destinata alla famiglia di Willy, alla quale ognuno di noi può partecipare per quello che può. Abbiamo chiesto l’IBAN ... Leggi su ilcorrieredellacitta

