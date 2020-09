Zenga: «Il giocatore rivelazione del campionato? Se guardi i gol estivi dici Osimhen, ma è presto» (Di domenica 6 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Walter Zenga. Parla della scelta della Juventus di prendere Andrea Pirlo per la panchina bianconera. «Sicuramente non sono stato uno di quelli che ha detto: “Ah, che scandalo, allena subito la Juve”. Chi se ne frega se non ha mai allenato: inizierà. Avrà chi lo aiuterà in campo, una società che lo sosterrà, la capacità intellettuale di saper gestire le situazioni. Mi sarebbe piaciuto fare la stessa cosa all’Inter, ma non è successo…». Sull’Inter: «Conte è rimasto, la stagione scorsa è finita in un certo modo, si sta facendo un certo tipo di mercato: l’Inter deve giocare per vincere lo scudetto». Zenga dichiara di non aver mai dubitato che Conte rimanesse in nerazzurro. «Mai: le esternazioni ... Leggi su ilnapolista

