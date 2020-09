Zenga: «Conte costruttivo. Pirlo alla Juve? Mi sarebbe piaciuto fare la stessa cosa all’Inter» (Di domenica 6 settembre 2020) Walter Zenga ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in vista dell’inizio della Serie A. Le sue parole Walter Zenga, ex tecnico del Cagliari, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in vista dell’inizio della Serie A. Le sue parole. SERIE A – «Che campionato sarà? Complicato: si riprende dopo aver smesso da poco, senza una preparazione normale, con amichevoli soft e giocatori ancora alle prese col Covid». Pirlo ALLENATORE – «Sicuramente non sono stato uno di quelli che ha detto: “Ah, che scandalo, allena subito la Juve”. Chi se ne frega se non ha mai allenato: inizierà. Avrà chi lo aiuterà in campo, una società che lo sosterrà, la capacità intellettuale di saper gestire le situazioni. Mi ... Leggi su calcionews24

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo l’addio alla panchina del Cagliari per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A. Spazio ...

