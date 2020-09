Zangrillo parla delle condizioni di Berlusconi e ammette: 'La fase è delicata' (Di domenica 6 settembre 2020) Infierire no serve perché lui ha fatto - parziale - autocritica: ma dire che il virus fosse 'clinicamente inesistente' oltre a non essere vero, avrebbe potuto dire attenuato, ha dato forza ai no-mask ... Leggi su globalist

ButtaIlCorano : @SkyTG24 Quindi, quando parlano questi anestesisti dicono la verità, quando parla #Zangrillo (anestesista ed a capo… - FGoria : RT @LaStampa: Berlusconi, parla Zangrillo: “Siamo in una fase delicata” - cagliaripad : Berlusconi, parla il professor Zangrillo: “Decorso regolare, ma fase delicata” - nicola1691 : Berlusconi, parla Zangrillo: “Siamo in una fase delicata” - Jabbar_The_Hutt : Ma.... Zangrillo.... Ha ancora la faccia tosta di andare in video a parlare di COVID.... Che faccia di bronzo.... P… -