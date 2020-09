Zangrillo: «La situazione di Berlusconi è delicata, sta reagendo alle cure. Restiamo cauti» (Di domenica 6 settembre 2020) C’è molta apprensione per Silvio Berlusconi. Poche sono le notizie che circolano, continua il ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. A parlare è il dottor Alberto Zangrillo, che fa il punto in una conferenza stampa non prevista. Il medico del Cav da una parte conferma «l’ottimismo» espresso alla vigilia. Dall’altra, però, dice che la situazione «è delicata». Parole queste che creano tensione nel mondo politico e nei sostenitori. Zangrillo: «Su Berlusconi cauto ottimismo» «La forma clinicamente conclamata di infezione viale merita una terapia adeguata, che ha i suoi tempi. Siamo sicuramente in una fase delicata», ripete Zangrillo. «Ma restano ... Leggi su secoloditalia

fattoquotidiano : SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO Il bollettino di Zangrillo: “Paziente a rischio per età e patologie pregresse ma al m… - SecolodItalia1 : Zangrillo: «La situazione di Berlusconi è delicata, sta reagendo alle cure. Restiamo cauti» - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi: 'Decorso regolare con paziente tranquillo': così il… - fainformazione : Zangrillo sulle condizioni di Berlusconi: fase delicata, decorso regolare, paziente tranquillo Le parole del prof… - fainfopolitica : Zangrillo sulle condizioni di Berlusconi: fase delicata, decorso regolare, paziente tranquillo Le parole del prof… -