Zaia dimentica gli alleati. FdI gli corregge i manifesti (Di domenica 6 settembre 2020) Incassato il sostegno di tutto il centrodestra e ottenuta la firma che chiedeva sull'autonomia, il presidente della Regione Veneto è stato "pizzicato" da Fdi per aver omesso di inserire i simboli di Forza Italia e Fratelli d'Italia in tutto il materiale elettorale per la sua riconferma a governatore del Veneto. Quello che poteva anche diventare un caso politico interno al centrodestra, apprende l'Adnkronos, finisce invece in una ironica "correzione". I candidati del movimento di Giorgia Meloni, infatti, tutti insieme hanno ripubblicato sui propri profili social lo stesso materiale di Zaia aggiungendo il simbolo di Fratelli d'Italia e la scritta «errata corrige». «Una iniziativa goliardica e simpatica - commenta un dirigente Fdi del Veneto - per rimarcare ancora una volta, con una risata, il sostegno a Luca Zaia e la ... Leggi su iltempo

