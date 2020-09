Wta Istanbul 2020, qualificazioni: ci sono Cocciaretto e Gatto-Monticone (Di domenica 6 settembre 2020) sono due le italiane al via nel tabellone delle qualificazioni al Wta International di Istanbul 2020. Il draw cadetto vede impegnate Elisabetta Cocciaretto e Giulia Gatto-Monticone. Fari puntati soprattutto sulla giovane marchigiana che è arrivata in finale al Wta 125k di Praga, stampando il suo best ranking. All’esordio se la vedrà contro l’olandese Schoofs mentre la torinese è opposta all’ottava testa di serie Kung. Gli spot delle due azzurre: (1) Voegele vs (wc) Bouchard Gatto-Monticone vs (8) Kung (4) Martincova vs (wc) Sonmez Schoofs vs (6) Cocciaretto Leggi su sportface

Elisabetta Cocciaretto e Giulia Gatto-Monticone sono le due giocatrici italiane al via nelle qualificazioni del "TEN BNP Paribas Tennis Championships" (WTA International – 202.250 dollari di monteprem

