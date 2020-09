WRC, Rally Estonia: Hyundai fa doppietta (Di domenica 6 settembre 2020) Ott Tanak e Craig Breen hanno regalato una importantissima vittoria alla Hyundai , aggiudicandosi il Rally di Estonia davanti alle tre Toyota di Ogier, Evans e Rovanpera. I piloti della casa ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

