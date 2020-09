Volley, Supercoppa a Vicenza: Busto batte Novara e vola in finale (Di domenica 6 settembre 2020) Vicenza, 6 settembre 2020 - Una super Unet E-Work Busto Arsizio vince contro pronostico il derby del Ticino e vola in finale di Supercoppa . Impresa delle ragazze di coach Marco Fenoglio, uno dei ... Leggi su ilgiorno

Ma oltre alle polemiche, ecco che davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo per la diretta tra Conegliano e Busto Arsizio, big match che mette in palio il primo trofeo della stagione, la Su ...Vicenza – Piazza dei Signori come palcoscenico per una sfida tra nobili della pallavolo. Vicenza è la bellissima location delle final four della Supercoppa italiana di volley e non ci potrebbe essere ...