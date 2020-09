Volley, finale Supercoppa 2020: Conegliano schianta Busto Arsizio e alza il trofeo (Di domenica 6 settembre 2020) L’Imoco Volley Conegliano conquista la Supercoppa femminile 2020 di Volley. Le Pantere hanno sconfitto in finale la Unet E-Work Busto Arsizio con il punteggio di (25-16, 25-15, ). Conegliano mostra ancora una volta di essere una macchina pressoché perfetta: Santarelli cambia le giocatrici come preferisce e gli ingranaggi non si inceppano. Le Farfalle, sicuramente più stanche dopo aver giocato due set in mattinata per concludere la semifinale contro Novara, hanno provato a contrastare le venete con grande caparbietà, ma nulla hanno potuto contro lo strapotere di Conegliano, che va a vincere il primo trofeo della stagione 2020/2021. Di seguito ... Leggi su sportface

