Volley, Conegliano vince la Supercoppa Italiana (Di lunedì 7 settembre 2020) Imoco Conegliano vince la Supercoppa Italiana di Volley femminile. Battuto Busto Arsizio. VICENZA – L’Imoco Conegliano vince la Supercoppa Italiana di Volley. Partita dominata dalle Pantere che, nella prima competizione post lockdown, hanno ripreso come avevano lasciato. Terzo trionfo consecutivo nella manifestazione con Busto Arsizio che deve alzare bandiera bianca in tre set. La stagione del Volley è ufficialmente iniziata con il campionato che prenderà il via il 19 settembre. Un’annata che porterà le azzurre ale Olimpiadi di Tokyo. Il racconto della sfida L’unico momento di equilibrio in questa sfida è stato all’inizio del primo ... Leggi su newsmondo

