Viviana e Gioele incidente: cosa hanno effettivamente visto i testimoni? Le ipotesi (Di domenica 6 settembre 2020) Morte Viviana Parisi ultime notizie: lunedì 7 settembre sarà effettuato un nuovo sopralluogo all’interno della galleria sulla A20 Messina-Palermo dove, la mattina dello scorso 3 agosto, la dj 43enne ha avuto un incidente d’auto insieme al figlio di 4 anni, Gioele. incidente in galleria: attenzione ai testimoni “Bisogna capire e analizzare la dinamica che ha portato all’urto, che tipo di conseguenze ha potuto causare l’incidente, se c’è stato un impatto, che ha coinvolto anche il bambino“. Lo ha detto Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele. “Ho sempre detto – ha aggiunto il legale – che è ... Leggi su urbanpost

