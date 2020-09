Vittorio Sgarbi: “Se Silvio dovesse peggiorare vorrà dire che ho sottovalutato il covid. Mi auguro di no" (Di domenica 6 settembre 2020) “Se Silvio dovesse peggiorare allora vorrà dire che ho sottovalutato la cosa. Mi auguro vivamente di no”. Vittorio Sgarbi non sente l’allarme. Nonostante i recenti positivi “illustri” al covid - tra cui l’amico Berlusconi - il sindaco di Sutri che impose la multa a chi indossava la mascherina, si sente tranquillo sulla pandemia di coronavirus che ha coinvolto il mondo intero. Lo dichiara in un’intervista a Repubblica:“Io ho seguito le tesi dei professori Zangrillo, Clementi, Gismondi, Rigoli, che affermano che la letalità è ormai quasi azzerata. Sedici morti le sembrano numeri da epidemia? Briatore, Zingaretti, Ascani e tantissimi altri ci dicono che ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: “Se Silvio dovesse peggiorare vorrà dire che ho sottovalutato il covid. Mi auguro di no' - SkyTG24 : Il sindaco di #Sutri, Vittorio #Sgarbi, ha emanato un'ordinanza che prevede la multa per chi indossa la mascherina… - Corriere : La provocazione di Sgarbi: a Sutri (dove è sindaco) multe a chi indossa la mascherin... - Walter00365070 : RT @HuffPostItalia: Vittorio Sgarbi: “Se Silvio dovesse peggiorare vorrà dire che ho sottovalutato il covid. Mi auguro di no' - Peter_Italy : RT @HuffPostItalia: Vittorio Sgarbi: “Se Silvio dovesse peggiorare vorrà dire che ho sottovalutato il covid. Mi auguro di no' -