VIDEO | Venezia 77, Elisa Fuksas: “iSola mi ha salvata da Covid e tumore” (Di domenica 6 settembre 2020) VENEZIA – Il Covid ha messo tutti davanti al proprio ‘io’ più intimo. Lo sa bene Elisa Fuksas che, a otto anni di distanza da ‘Nina’, torna con ‘iSola’: un documentario, o meglio, un diario che ha girato con il suo smartphone in cui il lockdown, la scoperta della sua malattia oncologica e quella della sua migliore amica, l’amicizia, l’investigazione sul potere del racconto che riesce a sconfiggere la paura di vivere e di morire e i suoi pensieri ad alta voce confluiscono in questa storia vera, spontanea, malinconica e mai patetica che per la regista, come dice nel film e come ha spiegato alla Dire “raccontarla è stata la mia salvezza”. Leggi su dire

fattoquotidiano : Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato, in motoscafo, al Lido di Venezia per assistere alla proiezione de… - WeCinema : #MissMarx è Eleanor, la figlia più piccola di Karl Marx. Il film di #SusannaNicchiarelli con Romola Garai e Patrick… - Corriere : Salvini sbarca a Venezia, il bacio con Francesca Verdini - veneto_ : RT @Lupo1960: La piazza del Ghetto di Venezia la domenica mattina è un piacere per l’anima @simonasiri - Agenzia_Dire : A #Venezia77 ‘iSola’ di #ElisaFuksas nasce come antidoto a un problema: la paura del virus e quella di stare sola,… -