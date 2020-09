Vicinissimo lo scambio Milik-Under, ma l’accordo arriverà dopo la fine degli impegni delle Nazionali (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo quanto scrive Il Mattino, l’accordo tra Roma e Napoli per lo scambio Milik-Under è Vicinissimo, ma non andrà in porto prima della fine della finestra dedicata alle Nazionali. E’ dunque probabile che Milik debba fare rientro a Castel Volturno, ipotesi che Giuntoli vorrebbe evitare visto che il polacco è al capolinea, ma la Roma frena in attesa di collocare Dzeko. “L’appuntamento è per inizio prossima settimana. Napoli e Roma devono solo trovare una intesa per il conguaglio ma lo scambio tra Milik e Under è Vicinissimo: De Laurentiis vorrebbe circa 20 milioni di euro, i giallorossi ne offrono la metà. Il sì ... Leggi su ilnapolista

