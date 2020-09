Viaggio a Vicenza: i posti da vedere intorno alla città veneta (Di domenica 6 settembre 2020) Tra i posti da vedere durante un Viaggio a Vicenza ci sono sicuramente dei piccoli borghi che vi lasceranno a bocca aperta: vediamo insieme la loro bellezza. Purtroppo è l’anno del Covid-19. Lo hanno detto in tanti e da questo aspetto non si può scappare. Allo stesso modo, però, in tanti hanno anche detto che, date le tante restrizioni, l’Italia può essere un posto interamente da riscoprire. E dove se non attraverso i suoi splendenti e antichi borghi? La redazione di BlogLive ha deciso di partecipare a questo richiamo alla bellezza cercando di evidenziare, da qui in avanti, i borghi più interessanti di ogni città italiana. Oggi è la volta di Vicenza. Si sa: quando si opta per un Viaggio in città, non ... Leggi su bloglive

Supercoppa, l’Imoco conquista la finale

Scandicci schiacciata, pantere invincibili. Imbattute da 19 gare, un solo set perso dal 15 dicembre 2019: a Vicenza (diretta Rai) si assegna il trofeo VICENZA. Arriva l’ottava finale consecutiva in du ...

