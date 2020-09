Venezia 77, Katherine Waterston rivela: “Ho preso il Covid: un mese di ospedale e dieci chili in meno” (Di domenica 6 settembre 2020) Non fosse entrata nella sala della conferenza stampa con uno straccetto bianco tenuto su naso e bocca con la mano al posto della mascherina, non ci avremmo nemmeno creduto. Eppure Katherine Waterston, al Festival di Venezia 2020, coprotagonista del film in Concorso The world to come, a marzo scorso ha avuto il Covid, è stata ricoverata in ospedale e ha perso 10 chili. “Per mia esperienza posso dire che esiste”, ha spiegato la 40enne attrice inglese, Porpentina nel franchise di Animali Fantastici, ritirando il premio collaterale Kineo. “Ora sto molto meglio. Sono felice di essere qui in questo festival per questo nuovo inizio del cinema. Ho grande speranza nel vedere questa ripartenza”. Katherine che è ancora piuttosto magra e con un ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'incontro tra due donne nell'America rurale di metà ottocento. Sono entrambe sposate, l'intimità e la passione che nasce tra di loro è al cuore di The World to Come, l'unico film di produzione statun

