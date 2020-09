Venezia 77: Alessia Bonari, l'infermiera simbolo della lotta al Covid, sul tappeto rosso (Di domenica 6 settembre 2020) Il selfie di Alessia Bonari con i segni della mascherina il volto ha fatto il giro del mondo, ora l'infermiera che ha lottato contro il Covid-19 ha sfilato sorridente ed emozionata sul red carpet di Venezia 77. Alessia Bonari ha sfilato a Venezia 77 dove ha ricevuto il premio personaggio dell'anno: nei mesi scorsi il selfie dell'infermiera con i segni della mascherina sul volto ha fatto il giro del mondo ed è stato uno dei simboli dell'Italia che lottava contro il Coronavirus. L'Italia si era da poco chiusa in casa per il lockdown quando Alessia Bonari condivise un selfie che in poche ore diventò virale, non solo nel ... Leggi su movieplayer

