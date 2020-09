Vanessa Kirby è divina, i suoi film a Venezia meno (Di domenica 6 settembre 2020) Puoi innamorarti di lei anche a occhi chiusi. Ha la voce più profonda e sensuale intercettata da anni. Ottima ragione per vedere i suoi film in versione originale. Poi apri gli occhi, ed è bionda, bella e statuaria da mozzare il fiato. E non puoi detestarla, da donna, perché come attrice è potente, espressiva. È tra le poche star internazionali approdate alla Mostra dell’era Covid. Parlo di Vanessa Kirby, vera rivelazione (per noi spettatori italiani) di Venezia 77, protagonista di ben due film in concorso. In realtà la serie britannica “The Crown”, in cui interpreta la principessa Margaret, ne ha già fatto da un pezzo una star. Parto dall’ultima Kirby-performance, “The world ... Leggi su huffingtonpost

Puoi innamorarti di lei anche a occhi chiusi. Ha la voce più profonda e sensuale intercettata da anni. Ottima ragione per vedere i suoi film in versione originale. Poi apri gli occhi, ed è bionda, bel ...

The Book of Vision | L’apertura della Settimana della Critica è targata Malick

Scelto per aprire la 35esima Settimana Internazionale della Critica, durante la 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, The Book of Vision sfoggia un nome di grande richiamo t ...

