VANESSA KIRBY, BELLISSIMA PER PIECES OF A WOMAN (Di domenica 6 settembre 2020) VANESSA KIRBY A VENEZIA 77 E nata una stella a Venezia. VANESSA KIRBY, nata a Wimbledon classe 88, BELLISSIMA nonostante la mascherina che le copre il viso. A Venezia per PIECES of a WOMAN, film prodotto da Scorsese con Shia LaBeouf. l film narra la storia di una donna coraggiosa che perde il suo bambino dopo un parto in casa. Il suo silenzioso dolore la porta ad atteggiamenti riflessivi, nella città di Boston, in sei mesi tra inverno e primavera dell’anno successivo. Questo è uno dei film candidati al leone d’oro. La sua è una parte non semplice. La sua interpretazione però, da vigore e credibilità a tutto il film. Potrebbe essere uno dei ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

