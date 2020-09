Valle Brembana, tragica caduta con la moto da trial: morto 46enne (Di domenica 6 settembre 2020) Valtorta, Bergamo,, 6 settembre 2020 - Tragedia in Valle Brembana , nel territorio comunale Valtorta. Alle 14,10 di oggi, domenica 6 settembre, un uomo di 46 anni - del quale non sono ancora note le ... Leggi su ilgiorno

Notiziedi_it : Cade in montagna con la moto da trial: morto 46enne in Valle Brembana - rep_milano : Cade in montagna con la moto da trial: morto 46enne in Valle Brembana [aggiornamento delle 16:04] - qn_giorno : #Bergamo Valle Brembana, tragica caduta con la moto da trial: morto 46enne - Mohamme12035553 : @OpenFiberIT @IOdonna @OpenFiberIT la valle brembana vi aspetta ???? - bergamosalute : 140 quadri donati dall’associazione ARTEe20, con la Scuola d’Arte Bollani di Merate, all’Ospedale di San Giovanni… -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Brembana Weekend in Valle Brembana e Valle Imagna: tutti gli eventi dal 4 al 6 settembre 2020 La Voce delle Valli Incidente con la moto da trial: morto 46enne nel Bergamasco

Un uomo di 46 anni è morto questo pomeriggio nel Bergamasco in un incidente avvenuto durante un'escursione in montagna in moto. E' successo a Valtorta, in Valle Brembana, intorno alle 14,10 quando la ...

Bergamo, “Migranti sui bus solo in alcuni orari: tolgono posto a studenti”, la proposta della Lega

Dopo la raccolta firma per chiedere la chiusura della casa San Giuseppe a Botta di Sedrina, centro di accoglienza per richiedenti asilo, Enzo Galizzi, dirigente della Lega nello stesso comune bergamas ...

Un uomo di 46 anni è morto questo pomeriggio nel Bergamasco in un incidente avvenuto durante un'escursione in montagna in moto. E' successo a Valtorta, in Valle Brembana, intorno alle 14,10 quando la ...Dopo la raccolta firma per chiedere la chiusura della casa San Giuseppe a Botta di Sedrina, centro di accoglienza per richiedenti asilo, Enzo Galizzi, dirigente della Lega nello stesso comune bergamas ...