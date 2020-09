Vaccino antinfluenzale: in Calabria è obbligatorio per categorie a rischio (Di domenica 6 settembre 2020) In Calabria, dove si è registrato ieri il primo decesso per Coronavirus dalla fine del lockdown, la questione dei vaccini antinfluenzali è stata affrontata dalla presidente Jole Santelli con un’ordinanza che lo scorso maggio ha anticipato le raccomandazioni contenute nella circolare del 5 giugno della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, intitolata: “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021”. L’ordinanza regionale, n.47 del 27 maggio 2020, impone l’obbligo vaccinale, dal prossimo 15 settembre, per le categorie a rischio. Il provvedimento, recante “Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione ... Leggi su tpi

